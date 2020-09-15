30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя



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И какой катастрофой порой оборачивается поход с детьми в магазин или ужин в ресторане

Очень честный фотопроект о жизни родителей сняла фотограф Даниэль Гюнтер. Ей наскучили семейные фотосессии, где аккуратно причесанные и чисто одетые дети смирно сидят в неестественных позах среди нереалистично красивых интерьеров. И Даниэль сняла несколько правдивых кадров о том, какова на самом деле семейная жизнь.

И какой катастрофой порой оборачивается поход с детьми в магазин или ужин в ресторане. Посмотрите, может узнаете себя на этих веселых снимках.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.