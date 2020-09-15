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    Курьез

    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя

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    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя

    И какой катастрофой порой оборачивается поход с детьми в магазин или ужин в ресторане

    Очень честный фотопроект о жизни родителей сняла фотограф Даниэль Гюнтер. Ей наскучили семейные фотосессии, где аккуратно причесанные и чисто одетые дети смирно сидят в неестественных позах среди нереалистично красивых интерьеров. И Даниэль сняла несколько правдивых кадров о том, какова на самом деле семейная жизнь.

    И какой катастрофой порой оборачивается поход с детьми в магазин или ужин в ресторане. Посмотрите, может узнаете себя на этих веселых снимках.

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    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя
    30 самых правдивых семейных фотографий, на которых вы узнаете себя

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    фотография семья курьез
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