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    Шоу-биз

    Кейт Миддлтон рассказала, чем ее радует принц Луи

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    <p>Поклонники королевской семьи написали в соцсетях, что Кейт &ndash; удивительно добрая</p> <div></div> - Кейт Миддлтон рассказала, чем ее радует принц Луи

    Поклонники королевской семьи написали в соцсетях, что Кейт – удивительно добрая

    Сыну герцогини в апреле 2020 исполнится 2 года

    Во время посещения фермы в Бакингемшире в рамках благотворительной помощи нуждающимся семьям, Кейт Миддлтон раскрыла забавную подробность о своем младшем сыне. Заметив маленького мальчика, который поднял руку, чтобы привлечь ее внимание, герцогиня Кембриджская улыбнулась ему, погладила его по щеке и сказала: «Ты так напоминаешь мне моего Луи, он тоже все время повторяет «я, я, я» и хочет повсюду ходить за мной. Это так мило».

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    Кейт Миддлтон рассказала, чем ее радует принц Луи
    Кейт Миддлтон рассказала, чем ее радует принц Луи
    Кейт Миддлтон рассказала, чем ее радует принц Луи
    Кейт Миддлтон рассказала, чем ее радует принц Луи

    Как сообщает издание TheSun, очевидцев очень растрогала эта сцена. А поклонники королевской семьи написали в соцсетях, что Кейт – удивительно добрая.

    Напомним, 37-летняя Кейт Миддлтон посетила графство в качестве официального посла благотворительной организации Family Action. На ферме герцогиня поучаствовала в рождественских приготовлениях и пообщалась с детьми.

     

    знаменитости Кейт Миддлтон шоу-бизнес
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