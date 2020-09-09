Королева Елизавета II скоро снова станет прабабушкой



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Внимание поклонников привлек округлившийся живот Беатрис

В середине июля 31-летняя принцесса Беатрис и ее 37-летний возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци обвенчались в часовне Всех Святых, расположенной в Виндзорском Большом парке.

Как известно, жених и невеста должны были сыграть свадьбу еще этой весной, но ее пришлось отменить из-за коронавируса. Однако внезапно тайное торжество все-таки состоялось. Оно было закрытым и скромным. Инсайдеры утверждали, что принцесса не захотела ждать 2021 года, на который планировалось перенести праздник.

Теперь поклонники поняли, к чему была такая спешка. На днях в личном блоге королевского эксперта Евгении Гаравани появились новые кадры с принцессой, сделанные в Лондоне. Папарацци запечатлели ее выходящей из магазина детских товаров. Беатрис надела черный топ, пиджак того же оттенка и плиссированную юбку Zara. синего цвета. Внучка Елизаветы II не забыла и про средства защиты, появившись на публике в маске.

Внимание поклонников привлек округлившийся живот Беатрис — его можно было рассмотреть, несмотря на свободный крой наряда.

В комментариях к посту появились первые поздравления в адрес принцессы. Фанаты желали здоровья будущей маме и ее малышу. «Да она же беременна, вот это новость», «Ура, Беатрис, поздравляем», «Принцесса в положении, какая прелесть», — отметили интернет-пользователи.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.