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    Жизнь

    Королева Елизавета II скоро снова станет прабабушкой

    • Розсилка
    Королева Елизавета II скоро снова станет прабабушкой

    Внимание поклонников привлек округлившийся живот Беатрис

    В середине июля 31-летняя принцесса Беатрис и ее 37-летний возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци обвенчались в часовне Всех Святых, расположенной в Виндзорском Большом парке.

    Как известно, жених и невеста должны были сыграть свадьбу еще этой весной, но ее пришлось отменить из-за коронавируса. Однако внезапно тайное торжество все-таки состоялось. Оно было закрытым и скромным. Инсайдеры утверждали, что принцесса не захотела ждать 2021 года, на который планировалось перенести праздник.

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    Королева Елизавета II скоро снова станет прабабушкой
    Королева Елизавета II скоро снова станет прабабушкой
    Королева Елизавета II скоро снова станет прабабушкой
    Королева Елизавета II скоро снова станет прабабушкой
    Королева Елизавета II скоро снова станет прабабушкой

    Теперь поклонники поняли, к чему была такая спешка. На днях в личном блоге королевского эксперта Евгении Гаравани появились новые кадры с принцессой, сделанные в Лондоне. Папарацци запечатлели ее выходящей из магазина детских товаров. Беатрис надела черный топ, пиджак того же оттенка и плиссированную юбку Zara. синего цвета. Внучка Елизаветы II не забыла и про средства защиты, появившись на публике в маске.

    Внимание поклонников привлек округлившийся живот Беатрис — его можно было рассмотреть, несмотря на свободный крой наряда.

    В комментариях к посту появились первые поздравления в адрес принцессы. Фанаты желали здоровья будущей маме и ее малышу. «Да она же беременна, вот это новость», «Ура, Беатрис, поздравляем», «Принцесса в положении, какая прелесть», — отметили интернет-пользователи.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»
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