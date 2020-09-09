Финалистка «Мисс Вселенной» решила удалить ребра ради самой тонкой талии в мире



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Модель Playboy Дора Родригес захотела стать обладательницей очень тонкой талии instagram.com/dorarodriguez.es/

Канадская модель решилась на дорогостоящую операцию

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» Дора Родригес активно занимается совершенствованием своей внешности. Эффектная девушка уже потратила на различные пластические операции 100 тысяч фунтов стерлингов.

Она увеличила себе грудь, сделала липоскульптурирование и многое другое. Модель не собирается останавливаться на достигнутом.

У Доры теперь новая мечта. Красавица планирует удалить ребра. «У меня будет самая тонкая талия в мире», - рассказала брюнетка.

По словам Родригес, сейчас у нее тело куклы Барби. «Мне понравился результат после липоскульптурирования. Но этого мало. Хочу исполнить свою мечту и добиться тонкой талии», - заявила девушка в разговоре с журналистами Daily Star.

Сейчас талия модели - 60 сантиметров. Она уменьшила ее на 20 сантиметров. На днях канадка позировала в боди и коротких шортиках. Фолловеры восхитились осиной талией красотки. «Королева!», «Идеальная фигурка», «Кукольные формы», «Сексуальная красотка», - написали фанаты.

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