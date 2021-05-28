Церемонию награждения «Оскара» снова перенесли

Изначально церемония вручения наград должна была состояться 27 февраля

Киноакадемия США решила перенести 94-ю церемонию вручения «Оскара» на 27 марта 2022 года. Изначально церемония должна была состояться 27 февраля. Причины переноса не уточняются.

«94-я церемония вручения премии «Оскар» перенесена на воскресенье, 27 марта 2022 года», — гласит сайт «Оскара». Мероприятие пройдет на сцене Dolby Theatre в Голливуде и будет транслироваться на телеканале ABC. Список фильмов, вошедших в шорт-лист премии, опубликуют 21 декабря 2021 года, а номинантов объявят 8 января 2022-го.

93-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом стала «Земля кочевников», лучшим режиссером — Хлои Чжао, лучшей актрисой — Фрэнсис Макдорманд, а лучшим актером — Энтони Хопкинс. Церемония установила антирекорд: трансляцию посмотрело 9,85 млн зрителей — это самый низкий показатель за всю историю премии.

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