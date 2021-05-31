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    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)

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    Популярная 28-летняя звезда телешоу &laquo;Остров любви&raquo; Малин Андерссон - Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Популярная 28-летняя звезда телешоу «Остров любви» Малин Андерссон
    instagram.com/missmalinsara/

    После того как Малин вышла из абьюзивных отношений, она поняла, что стоит любить себя, несмотря ни на что

    Популярная 28-летняя звезда телешоу «Остров любви» Малин Андерссон теперь может себе позволить любой купальник, несмотря на лишний вес, что она набрала на карантине. Девушка из Бедфордшира, Великобритания, отправилась в отпуск вместе со своим мужем и ребенком на остров в Карибском море, откуда и стала присылать фанатам открытки.

    На них молодая мама позировала в откровенном купальнике зеленого цвета, который идеально подходил к ее загорелой коже и светлым волосам. А золотые серьги сочетались с желтыми вставками на бикини. От любого, даже самого естественного макияжа Малин решила отказаться, ведь все равно его бы смыло морской водой. Зато так она смогла лишний раз напомнить о том, как важно быть натуральной и любить себя любой.

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    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)
    instagram.com/missmalinsara/

    Когда склонная к полноте девушка снималась в телешоу, она очень сильно переживала из-за своей внешности, моря себя голодом и часами позируя перед камерой, чтобы получилось удачное фото. На них она выходила худой и подтянутой, но очень грустной. Комплексы только ухудшились, когда Малин начала встречаться с парнем, который поднимал на нее руку и унижал ее. За это он даже получил срок.

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Телезвезда устала от издевательств над ее целлюлитом и натянула маленький купальник (фото)