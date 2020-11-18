Что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

На Netflix вышел четвертый сезон сериала «Корона» о королеве Елизавете II

15 ноября на Netflix стартовал четвертый сезон хитового сериала «Корона», посвященного периоду правления королевы Великобритании Елизаветы II и многочисленным членам ее семьи.

Сериал уникальна тем, что по сути это самый масштабный байопик о ныне живущем человеке (и его окружении) в истории, внушительная часть хронометража которого уделена кулуарным интригам и личным беседам членов королевской семьи. И несмотря на то, что Елизавета II с родственникам в основном представлена здесь в положительном свете, временами сюжет затрагивает истории, о которых сами прототипы едва ли хотят вспоминать.

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

«Эдвард и Софи любят «Корону», — говорил осведомитель из дворца The Sunday Express. — Было решено заранее, что они приедут на выходные к королеве, чтобы за неформальным ужином посмотреть сериал. У них есть аккаунт Netflix, и они уговорили Елизавету II оценить шоу вместе с ними. К счастью, ей действительно понравилось».

А вот продолжение сериала монарха якобы возмутило. Особое сожаление она выразила в связи с тем, как авторы картины показали взаимоотношения ее мужа и сына Чарльза — по сюжету Филипп не испытывает никакой эмпатии к своему ребенку, фактически стыдясь его недостаточной маскулинности. При этом другие источники утверждают, что королева, возможно, лично не смотрела драму. Разнятся сообщения и касательно Филиппа: одни заверяют, что муж Елизаветы II не смотрел «Корону», другие — что все-таки оценил некоторые серии и пошутил над тем, что в реальности он был красивее.

Также, по информации СМИ, поклонницей сериала является внучка действующей королевы принцесса Евгения Йоркская. Она якобы особо отмечала «замечательную музыку и прекрасную историю», показанную в шоу. При этом Евгения признавалась, что испытывает гордость, когда смотрит «Корону».

Что касается принца Уильяма, то об его отношении к проекту ранее рассказывала исполнительница главной роли Колман. Согласно актрисе, у них произошла неловкая встреча на одном из мероприятий — и внук Елизаветы II заверил, что не смотрел шоу.