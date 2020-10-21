Вышел тизер второго сезона «Мандалорца» (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/themandalorian/

Премьера нового сезона состоится 30 октября.

Стриминговый сервис Disney+ показал новый тизер второго сезона сериала «Мандалорец», действие которого разворачивается во вселенной «Звездных войн».

Дин Джаррен продолжит путешествовать по галактике вместе с Малышом Йодой. Судя по опубликованному видео, персонажу Педро Паскаля предстоит встреча со старыми знакомыми, очередной конфликт с имперцами и другие приключения.

В тизере не показали свежих героев сериала, однако СМИ предполагают, что создатели «Мандалорца» просто решили сохранить интригу до премьеры. Как отмечает Screen Rant, в новом сезоне может появиться много старых героев, в том числе Асока Тано, Бо-Катан и Боба Фетт.

Премьера состоится на Disney+ 30 октября. Исполнительным продюсером проекта по‑прежнему остается Джон Фавро.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.