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    Шоу-биз

    Вышел тизер второго сезона «Мандалорца» (видео)

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    instagram.com/themandalorian/ - Вышел тизер второго сезона «Мандалорца» (видео)
    instagram.com/themandalorian/

    Премьера нового сезона состоится 30 октября.

    Стриминговый сервис Disney+ показал новый тизер второго сезона сериала «Мандалорец», действие которого разворачивается во вселенной «Звездных войн».

    Дин Джаррен продолжит путешествовать по галактике вместе с Малышом Йодой. Судя по опубликованному видео, персонажу Педро Паскаля предстоит встреча со старыми знакомыми, очередной конфликт с имперцами и другие приключения.

    В тизере не показали свежих героев сериала, однако СМИ предполагают, что создатели «Мандалорца» просто решили сохранить интригу до премьеры. Как отмечает Screen Rant, в новом сезоне может появиться много старых героев, в том числе Асока Тано, Бо-Катан и Боба Фетт.

    Премьера состоится на Disney+ 30 октября. Исполнительным продюсером проекта по‑прежнему остается Джон Фавро.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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