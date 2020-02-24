Невеста Виктора Павлика не исключает в своей жизни второй брак



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instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова смотрит далеко вперед

10 июня в Днепре состоится свадьба Виктора Павлика и его молодой невесты Екатерины Репяховой. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Екатерина призналась, что не исключает в своей жизни второй брак.

По словам Екатерины Репяховой, ее жених значительно старше ее, поэтому она отдает себе отчет, что однажды останется одна, но ненадолго.

«Он же не проживет 100 лет, чтобы мне было 70, – честно призналась Екатерина Репяхова на канале «Украина». – Просто получается, как раз, что, когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть».

instagram.com/repyahovakate

Так же журналистам Екатерина рассказала, каким будет ее скорое с Павликом свадебное торжество.

«Конкурсов не будет. Тостов не будет. Меня организатор тоже спросила: «Как не будет? А если кто-то захочет что-то сказать, то как?». Говорю: «Мы книгу поставим, пусть пишут». Будет концерт - «Павлик овер-драйв», это фишка всей свадьбы – это большой концерт Виктора. Т.е. из знаменитостей будет выступать Виктор. Придумали что-то связанное с Instagram. Например, гости должны будут угадать, проверка, насколько они хорошо знают наши соцсети», - делится Репяхова.

Сегодня вместе с подготовкой к свадьбе Екатерина успешно продолжает заниматься менеджментом Виктора Павлика, так как является его концертным директором.