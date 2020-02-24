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    Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)

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    <p>Пес знаменитого актера стал самым милым гостем первого ряда</p> <div></div> - Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)

    Пес знаменитого актера стал самым милым гостем первого ряда

    instagram.com/orlandobloom/

    Голливудский актер подобрал наряд в тон шерсти пса

    Знаменитый голливудский актер Орландо Блум пришел на показ Hugo Boss в рамках недели моды в Миланев компании своего пуделя Майти. Пес спокойно просидел все шоу на коленях у хозяина.

    Орландо Блум стал амбассадором Boss Eyewear в этом сезоне. Перед фотографами он тоже позировал вместе с Майти - темно-бежевый костюм Блума был того же цвета, что и шерсть пуделя.

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    Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)
    Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)
    Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)
    Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)
    Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)
    Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)
    Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)
    instagram.com/orlandobloom/

    После показа Майти досталось немало внимания: его обнимали модели Белла Хадид, Эмбер Валетта и Кара Делевинь.

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