Орландо Блум пришел на модный показ в Милане со своим пуделем (фото)



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Пес знаменитого актера стал самым милым гостем первого ряда instagram.com/orlandobloom/

Голливудский актер подобрал наряд в тон шерсти пса

Знаменитый голливудский актер Орландо Блум пришел на показ Hugo Boss в рамках недели моды в Миланев компании своего пуделя Майти. Пес спокойно просидел все шоу на коленях у хозяина.

Орландо Блум стал амбассадором Boss Eyewear в этом сезоне. Перед фотографами он тоже позировал вместе с Майти - темно-бежевый костюм Блума был того же цвета, что и шерсть пуделя.

После показа Майти досталось немало внимания: его обнимали модели Белла Хадид, Эмбер Валетта и Кара Делевинь.