Отец Майкла Дугласа с состоянием в $60 миллионов оставил всю семью без наследства



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Кирка Дугласа не стало в начале февраля instagram.com/michaelkirkdouglas/

Легендарный актер золотой эры Голливуда ушел из жизни в возрасте 103 лет

Сегодня стали известны подробности завещания актера «золотой эпохи Голливуда» Кирка Дугласа. Состояние патриарха оценивается в $60 миллионов. Все эти деньги Кирк завещал на благотворительные нужды, не оставив своей семье ни одного доллара. Основную долю денежных средств получит благотворительный фонд имени Дугласа.

Часть денег будет перечислена Университету святого Лаврентия в Нью-Йорке. Фонд учебного заведения передаст эти деньги малоимущим студентам.

У Кирка Дугласа осталось трое детей: актер Майкл Дуглас, кинопродюсер Джоэль и телевизионный продюсер Питер. Известно, что состояние Майкла составляет 300 миллионов долларов.



