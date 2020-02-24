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    Шоу-биз

    Отец Майкла Дугласа с состоянием в $60 миллионов оставил всю семью без наследства

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    <p>Кирка Дугласа не стало в начале февраля</p> <div></div> - Отец Майкла Дугласа с состоянием в $60 миллионов оставил всю семью без наследства

    Кирка Дугласа не стало в начале февраля

    instagram.com/michaelkirkdouglas/

    Легендарный актер золотой эры Голливуда ушел из жизни в возрасте 103 лет

    Сегодня стали известны подробности завещания актера «золотой эпохи Голливуда» Кирка Дугласа. Состояние патриарха оценивается в $60 миллионов. Все эти деньги Кирк завещал на благотворительные нужды, не оставив своей семье ни одного доллара. Основную долю денежных средств получит благотворительный фонд имени Дугласа.

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    Часть денег будет перечислена Университету святого Лаврентия в Нью-Йорке. Фонд учебного заведения передаст эти деньги малоимущим студентам.

    У Кирка Дугласа осталось трое детей: актер Майкл Дуглас, кинопродюсер Джоэль и телевизионный продюсер Питер. Известно, что состояние Майкла составляет 300 миллионов долларов.

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