Памела Андерсон призналась, что воспользовалась деньгами мужа, с которым развелась через 12 дней



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52-летняя Памела Андерсон высказалась о браке с 74-летним продюсером Джоном Питерсом Фото: instagram.com/timelessmagg/

Актриса прокомментировала слухи о своем корыстном интересе

Звезды дружили на протяжении 30 лет, между ними был кратковременный роман. В январе этого года Пэм и Джон объявили о свадьбе. Однако их брак продлился всего 12 дней. Как выяснилось, он так не был зарегистрирован официально.

Звезда «Спасателей Малибу» отрицает, что продюсер покрыл ее долги за время их недолгого союза. Об этом она рассказала в беседе с Ladysmith Chemainus Chronicle.

«Мне не нужен никто, чтобы оплачивать мои счета. У меня в собственности дом в Малибу за 10 миллионов долларов, который я сдаю уже два года и буду сдавать еще как минимум три за 40 тысяч долларов в месяц. Мне хватает на жизнь и на оплату счетов», — заверила Памела.

Артистка признала, что все-таки получила от своего экс-возлюбленного 100 тысяч долларов. По ее словам, мужчина дал ей эти деньги со словами «никаких обид».