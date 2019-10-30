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    Шоу-биз

    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную

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    <p>Леся Никитюк</p> <p>Фото: instagram.com/lesia_nikituk/</p> - Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную

    Леся Никитюк

    Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

    Ведущая устроила эффектный заплыв

    Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в жаркий Египет, где продолжила празднование своего дня рождения. На видео в Instagram Леся показала, как она мастерски рассекает под водой и осваивает снорклинг.

    Звезда выбрала для покорения морских глубин микробикини с расшитым пайетками лифом и трусиками.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

    «Русалка Ле», - коротко подписала звезда видео.

    В комментариях поклонники забросали покорительницу морских пучин комплиментами. Они оценили не только стройные формы Леси, но и ее навыки профессионального пловца.

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    на весь екран згорнути
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
    Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

     Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Египет Леся Никитюк телеведущая
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