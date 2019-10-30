Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Ведущая устроила эффектный заплыв
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в жаркий Египет, где продолжила празднование своего дня рождения. На видео в Instagram Леся показала, как она мастерски рассекает под водой и осваивает снорклинг.
Звезда выбрала для покорения морских глубин микробикини с расшитым пайетками лифом и трусиками.
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«Русалка Ле», - коротко подписала звезда видео.
В комментариях поклонники забросали покорительницу морских пучин комплиментами. Они оценили не только стройные формы Леси, но и ее навыки профессионального пловца.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk/