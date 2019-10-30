Никитюк в микробикини под водой засветила идеальную



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Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Ведущая устроила эффектный заплыв

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась в жаркий Египет, где продолжила празднование своего дня рождения. На видео в Instagram Леся показала, как она мастерски рассекает под водой и осваивает снорклинг.

Звезда выбрала для покорения морских глубин микробикини с расшитым пайетками лифом и трусиками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 29 Окт 2019 в 8:42 PDT

«Русалка Ле», - коротко подписала звезда видео.

В комментариях поклонники забросали покорительницу морских пучин комплиментами. Они оценили не только стройные формы Леси, но и ее навыки профессионального пловца.

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