Осадчая пополняет свой альбом осенними фото



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Катя Осадчая продолжает наслаждаться теплой осенью

Как и многие другие украинские знаменитости, несменная телеведущая программы «Светская жизнь» не отказывает себе в удовольствии делать десятки фото и видео на фоне желто-красных деревьев - при этом в свое саду.

Ранее телеведущая показала результат очень яркой фотосессии, которая проходила в ботаническом саду в Киеве.

Осадчая тогда позировала в воздушном красном платье с длинными рукавами и пышной юбкой. Цвет платья гармонировал с алыми осе

Новый теплый осенний день - и новой фото от Осадчей. На этот раз телеведущая позирует в повседневном домашнем наряде -обычная белая футболка и удобные серые штаны.

Кроме того, ведущая «Светской жизни» позирует без макияжа. Зато на фоне небольшого дерева в красных листьях.

«Желтые деревья - во всех инста мира :) А у вас уже есть подборка фото с листьями?» - подписала новое фото телеведущая, не забыв также обратиться к поклонникам.

Джерело: rbc.ua