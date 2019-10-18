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    Фото

    Осадчая пополняет свой альбом осенними фото

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    Осадчая пополняет свой альбом осенними фото
    intermarium.com.ua

    Катя Осадчая продолжает наслаждаться теплой осенью

    Как и многие другие украинские знаменитости, несменная телеведущая программы «Светская жизнь» не отказывает себе в удовольствии делать десятки фото и видео на фоне желто-красных деревьев - при этом в свое саду.

    Ранее телеведущая показала результат очень яркой фотосессии, которая проходила в ботаническом саду в Киеве.

    Осадчая тогда позировала в воздушном красном платье с длинными рукавами и пышной юбкой. Цвет платья гармонировал с алыми осе

    Новый теплый осенний день - и новой фото от Осадчей. На этот раз телеведущая позирует в повседневном домашнем наряде -обычная белая футболка и удобные серые штаны.

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    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha

    Кроме того, ведущая «Светской жизни» позирует без макияжа. Зато на фоне небольшого дерева в красных листьях.

    «Желтые деревья - во всех инста мира :) А у вас уже есть подборка фото с листьями?» - подписала новое фото телеведущая, не забыв также обратиться к поклонникам.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография телеведущая
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