Марченко поделилась фотографиями с Капри: гастрономический оргазм

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Жена одиозного Медведчука отдыхает на Капри

Телеведущая Оксана Марченко проводит отдых в Неаполитанском заливе на итальянском острове Капри, известный своими скалами и роскошными отелями.

Оксана Марченко не забывает и о своих подписчиках. В своем Instagram-аккаунте телеведущая делится яркими кадрами из своих путешествий. Новая серия снимком посвящена итальянской кухне.

«Знаете, итальянцы очень ревнивы, особенно когда речь идёт о еде. Разные регионы веками спорят, где же на самом деле родина пиццы, пасты или ризотто, у кого лучший сыр, оливковое масло или моцарелла... На Капри вам скажут, что все лучшее придумано здесь. Кто же будет спорить несомненно другое, что, благодаря Капри, мировая кухня обогатилась чудесными каприйскими томатами, лимонами, сотней блюд из цуккини, пирогом «Капри», пиццей «Сфилатина» (лодочка) и безе-мороженым. Правда в том, что здесь все вкусно, даже если это кусочек сыра, рыба со сковороды или бокал вина... Просто здесь такой волшебный остров!»

Подписчики телеведущей оценили снимки. Многие написали, что Марченко отдыхает в красивых местах, где мечтает побывать каждый.