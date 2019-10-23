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    Фото

    Запрещенная в Украине телеведущая показала голые фото

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    Запрещенная в Украине телеведущая показала голые фото
    aif.ru

    Популярная российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину, полностью разделась для фотосессии

    Варнава опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, на которых она позирует полностью обнаженной. Самые пикантные части тела звезда прикрыла руками и бедрами.

    «Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — шутливо подписала снимки Варнава.

    Поклонники звезды разделились на два лагеря. Некоторых из них возмутили обнаженные кадры. По их мнению, художественные фото в стиле ню — это не то, что следует открыто демонстрировать публике. 

    «Ну все... пошло — поехало… Интеллекта не хватило, пришлось самоутверждаться телом… А ведь были надежды, что обойдется без крайностей, ведь умница… талант…», — пишет пользователь под ником liudmilafil3.

    «Можно быть просто честной, зачем раздеваться», — возмутилась oleinlkovaevgenya777.

    «Ужас!!! Нет, красиво, но не для общего обозрение. Я пойму, если бы оголялись люди, у которых пустые головы, чем-то надо привлекать внимание. Но Вы, Катюша, талантлива, красива… Аяяй!!!» — пристыдила Варнаву rusakova8515.

    Актриса не стала отмалчиваться и ответила хейтерам в комментариях.

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    instagram.com/kativarnava
    instagram.com/kativarnava

    «Не беспокойтесь обо мне. У вас своя прекрасная жизнь, которой стоит уделять внимание, чтобы не скатиться в «голый» мир», — написала артистка.

    Джерело: fakty.ua

    фотография актриса Въезд в Украину телеведущая Instagram
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