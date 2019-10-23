Запрещенная в Украине телеведущая показала голые фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

aif.ru

Популярная российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину, полностью разделась для фотосессии

Варнава опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков, на которых она позирует полностью обнаженной. Самые пикантные части тела звезда прикрыла руками и бедрами.

«Максимально честна с вами. Ничего не скрываю», — шутливо подписала снимки Варнава.

Поклонники звезды разделились на два лагеря. Некоторых из них возмутили обнаженные кадры. По их мнению, художественные фото в стиле ню — это не то, что следует открыто демонстрировать публике.

«Ну все... пошло — поехало… Интеллекта не хватило, пришлось самоутверждаться телом… А ведь были надежды, что обойдется без крайностей, ведь умница… талант…», — пишет пользователь под ником liudmilafil3.

«Можно быть просто честной, зачем раздеваться», — возмутилась oleinlkovaevgenya777.

«Ужас!!! Нет, красиво, но не для общего обозрение. Я пойму, если бы оголялись люди, у которых пустые головы, чем-то надо привлекать внимание. Но Вы, Катюша, талантлива, красива… Аяяй!!!» — пристыдила Варнаву rusakova8515.

Актриса не стала отмалчиваться и ответила хейтерам в комментариях.

«Не беспокойтесь обо мне. У вас своя прекрасная жизнь, которой стоит уделять внимание, чтобы не скатиться в «голый» мир», — написала артистка.

Джерело: fakty.ua