Джордж Мартин высказался о «Чернобыле»: Этот сериал должен собрать целый грузовик наград

После разочаровывающего финального сезона «Игры престолов» от потока брани и критических отзывов интернет-пользователей отвлек сериал «Чернобыль»

Новый проект канала HBO настолько сильно понравился критикам и зрителям, что шоу стало самым высокооцененным по версии портала IMDb. Наконец свое мнение о сериале высказал и автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин.

Вероятно, у писателя нашлось свободное время, чтобы посмотреть «Чернобыль» и выразить свое экспертное мнение в Twitter-аккаунте. Мартин не стал исключением и присоединился к большинству зрителей, оставшихся от шоу в восторге. «Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если этот сериал не выиграет целый грузовик статуэток премии «Эмми», значит, в Голливуде нет справедливости. Особый поклон талантливейшему Джареду Харрису за его потрясающую игру», — написал автор.

Binge-watched @HBO's CHERNOBYL. Terrifying, exciting, heartbreaking. If this one does not win a truckload of Emmys, there is no justice in Hollywood. And special shout out to the talented @JaredHarris for his amazing performance ... pic.twitter.com/07hxV0loj9