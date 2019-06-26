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    Шоу-биз

    Джордж Мартин высказался о «Чернобыле»: Этот сериал должен собрать целый грузовик наград

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    Джордж Мартин высказался о «Чернобыле»: Этот сериал должен собрать целый грузовик наград

    После разочаровывающего финального сезона «Игры престолов» от потока брани и критических отзывов интернет-пользователей отвлек сериал «Чернобыль»

    Новый проект канала HBO настолько сильно понравился критикам и зрителям, что шоу стало самым высокооцененным по версии портала IMDb. Наконец свое мнение о сериале высказал и автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин.

    Вероятно, у писателя нашлось свободное время, чтобы посмотреть «Чернобыль» и выразить свое экспертное мнение в Twitter-аккаунте. Мартин не стал исключением и присоединился к большинству зрителей, оставшихся от шоу в восторге. «Страшно, захватывающе, душераздирающе. Если этот сериал не выиграет целый грузовик статуэток премии «Эмми», значит, в Голливуде нет справедливости. Особый поклон талантливейшему Джареду Харрису за его потрясающую игру», — написал автор.

    Примечательно, но за награды премии «Эмми» может побороться и восьмой сезон «Игры престолов». Не так давно стало известно, что канал HBO хочет выдвинуть Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса на номинацию «Лучший сценарий драматического сериала». Пока неизвестно, случится это или нет, но «Чернобыль» способен завоевать не одну статуэтку за «Лучший мини-сериал», «Лучшую режиссерскую работу», «Лучший сценарий» и актерскую игру того же Джареда Харриса, исполнившего роль Валерия Легасова.

    Джерело: popcornnews

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