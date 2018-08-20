Новый сезон «Очень странных дел» будет снят в стиле криминальной комедии «Флетч»



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Похоже, третий сезон сериала «Очень странные дела» будет не только самым мрачным, но и самым смешным за всю историю шоу

На днях актер Дэвид Харбор, сыгравший шерифа Джима Хоппера, заявил, что источником вдохновения для новых эпизодов стала криминальная комедия 1985 года «Флетч» с Чеви Чейзом в главной роли.

«Каждый год братья Дафферы выбирают определенный фильм для концепции нового сезона. В этом году – это «Флетч», с ним мы будем играть и веселиться так, как никто не ожидает от «Очень странных дел»». Тем более от сезона, который обещает стать самым мрачным», - рассказал Харбор.

Что же получится из рисковой задумки Даффером, узнаем следующим летом.

Напомним, что лента «Флетч» рассказывает об одноименном журналисте-детективе. Благодаря искусству перевоплощения и отличному чувству юмора, он справляется с самыми запутанными и невероятными делами.

Джерело: Киноафиша