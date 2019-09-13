Новый сезон талант-шоу «Круче всех»: Дмитрий Дикусар познакомился с «внучкой»

Чем удивит 6-летняя танцовщица Агата Бузыкина ведущих Андрея Данилевича и Андрея Доманского и зрителей талант-шоу «Круче всех»?

В субботу, 14 сентября, Дмитрий Дикусар выйдет на паркет детского талант-шоу «Круче всех» на телеканале «Интер». Известный танцор и хореограф стал звездным гостем первого выпуска пятого сезона проекта.

Появление Дмитрия в студии «Круче всех» станет сюрпризом для 6-летней киевлянки Агаты Бузыкиной. Девочка зажигает на паркетах лучших конкурсов. Она танцует соло, без партнера, но мечтает найти свою танцевальную половинку. Команда «Круче всех» решила помочь Агате осуществить ее мечту. Для выступления на сцене «Круче всех» талантливой девочке предложат на выбор сразу нескольких кандидатов: элегантного Григория Чапкиса, энергичного Андрея Доманского и романтичного Дмитрия Дикусара. Кого из троих выберет юная танцовщица в качестве партнера?

Дмитрий Дикусар с удовольствием принял приглашение команды «Круче всех» и согласился поддержать Агату Бузыкину, ведь, оказывается, известного танцора и талантливую девочку многое связывает. «Агата – моя «внучка» в танцах, – объясняет хореограф. – Когда-то я учил ее тренера».

В общем, чудо-девочке в этот вечер точно повезет! Кого бы она ни выбрала для танца, Дмитрий намерен поддержать свою танцевальную «внучку» и готов дать ей несколько дельных советов.

Сам хореограф прекрасно знает, насколько таким юным дарованиям важна поддержка: «Бальные танцы – один из самых дорогих видов танца. Я рос в обычной семье. Меня родители «вытянули» на характере и на огромной любви, когда денег на детей не жалеют. А еще мне помогали тренеры: делали скидки, предлагали какие-то преференции. Я это помню и очень ценю. Со своей стороны, когда вижу талантливого ребенка, всегда хочется помочь, поделиться знаниями. Я хочу, чтобы у талантливых детей была возможность развиваться».

Дмитрий Дикусар впервые принял участие в съемках талант-шоу «Круче всех», хотя за пять сезонов проекта некоторые звездные гости успели побывать в студии минимум дважды. Но Дмитрий семь лет работал в Грузии, как режиссер-постановщик телешоу и хореограф сотрудничал с крупнейшим грузинским телеканалом. Лишь в 2019 году он вернулся в Украину. «Жизнь абсолютно непредсказуема, – говорит Дмитрий. – Мне нравится путешествовать, узнавать новое, открывать для себя другие культуры, но сейчас мне хотелось бы какое-то время побыть дома. Я люблю свою страну, я соскучился. Очень важно ощутить, что твое место силы – это все-таки твоя Родина».