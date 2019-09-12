На «Интере» расскажут, как правильно выбрать белый хлеб



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Что лучше есть – свежеиспеченный хлеб или высушенный? Каким способом можно проверить его качество?

В пятницу, 13 сентября, в 10:00 на «Интере» – новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа». Зрители узнают, на что нужно обращать внимание при выборе белого хлеба и какими простыми способами можно определить его качество.

Дрожжевой, цельнозерновой, органический и классический – из муки высшего сорта. Белый хлеб – один из самых популярных продуктов среди потребителей и... чаще всего критикуемый диетологами. Почему призывают употреблять белый хлеб как можно меньше? Какова суточная норма потребления белого хлеба? И какой из сортов полезен для нашего здоровья?

«Цельнозерновая выпечка из пшеницы менее вкусная, зато она полезнее классического белого хлеба из муки высшего сорта, – считает эксперт «Полезной программы», диетолог Людмила Гончарова. – Дело в том, что мука, по сравнению с цельными зернами, содержит крайне мало витаминов и минералов, и в ней практически нет клетчатки. После помола в муке остается чистый крахмал с иммуноагрессивным белком – глютеном. Поэтому, переходя с обычных белых батонов на хлеб из цельных зерен, человек получает больше минералов, витаминов и клетчатки. Однако даже потребление такого хлеба желательно ограничивать. Рекомендуемая норма для взрослого человека – не более 100 граммов в сутки».

Что лучше есть – свежеиспеченный хлеб или высушенный? Каким способом можно проверить его качество? Как понять, есть ли в багете разрыхлители и отбеливатели? Почему хлеб быстро плесневеет? И как лучше хранить хлеб, чтобы он долго оставался полезным? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: автор сюжетов проекта Вера Борсук; врач-диетолог Людмила Гончарова; микробиолог Оксана Вольская; эксперт в сфере защиты прав потребителей Елена Куликова; пекарь Игорь Лаврешин. Выбрать самый полезный белый хлеб поможет звездный гость программы – актриса Татьяна Шелига.

«Без хлеба свою жизнь не представляю, недаром говорят: «Хлеб – всему голова», – говорит Татьяна Шелига. – Пищевые привычки закладываются в семье с малых лет. Да и разве есть такие дети, которые выросли без хлеба и булочек? Мне родители привили уважение к этому продукту. И сейчас, если дома вдруг залежался батон, делаю из него хрустящие греночки. Обмакиваю кусочки хлеба в смесь воды и яйца и жарю на сковородке в подсолнечном масле. Получается очень вкусно. Когда шла на ток-шоу, больше всего меня интересовал вопрос, как и что есть, чтобы не толстеть. Теперь знаю: от зернового хлеба не поправляются».