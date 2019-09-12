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    Звезда «Зачарованных» Холли Мари Комбс показала свадебные фото

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    Звезда «Зачарованных» Холли Мари Комбс показала свадебные фото
    instagram.com/thehmc

    Известная актриса, звезда культового сериала «Зачарованные», 45-летняя Холли Мари Комбс вышла замуж в третий раз

    Избранником звезды сериала «Зачарованные» стал ресторатор Майк Райан. До свадьбы пара состояла в романтических отношениях в течение трех лет. Торжественная церемония состоялась в Кармеле, штат Калифорния.

    Известно также, что пара обменялась клятвами в окружении родных и близких в заповеднике Санта-Лючия. Отметим, Холли Мари Комбс познакомилась с Майком Райаном спустя пять лет после развода со своим вторым мужем Дэвидом Донохо, от которого воспитывает троих сыновей: 15-летнего Финли Артура, 12-летнего Райли Эдварда и 10-летнего Келли Джеймса.

    Актриса отмечает, что на момент знакомства и у нее, и у Майка были дети, поэтому к браку они отнеслись со всей ответственностью и принимали решение о свадьбе не в порыве страсти, а осознанно. К слову, Майк сделал предложение Холли еще в 2017 году.

    Теперь звезда «Зачарованных» на своей странице в Instagram опубликовала первые свадебные фото. На снимках Холли Мари Комбс позирует в традиционном белом платье, также звезда решила надеть фату и тиару.

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    instagram.com/thehmc
    instagram.com/thehmc
    instagram.com/thehmc
    instagram.com/thehmc
    instagram.com/thehmc
    instagram.com/thehmc
    instagram.com/thehmc
    instagram.com/thehmc
    instagram.com/thehmc

    В руках актриса держала букет, а на ее шее мы видим массивное ожерелье. Волосы Холли Мари Комбс слегка уложены, а минималистичный макияж лишь подчеркнул естественную красоту. 

    Джерело: segodnya.ua

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