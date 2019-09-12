Звезды украинского шоу-бизнеса трогательно поздравили Катю Осадчую с 36-летием (видео)



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Катя Осадчая

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Сегодня, 12 сентября, празднует свой день рождения популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая. Звезде исполняется 36 лет.

Специально ко дню рождения Кати Осадчей Юрий Горбунов записал трогательное видео, где он и украинские звезды шоу-бизнеса поздравляют ведущую с праздником. К поздравлениям в ролике присоединились Потап, Настя Каменских, Елена Кравец, Тина Кароль, Дзидзьо и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 11 Сен 2019 в 8:47 PDT

Напомним, Катя Осадчая – дочь директора ПО «Киевприбор» Александра Осадчего. С 13 лет работает моделью в Японии, Германии, Англии и Франции.

Через 5 лет Екатерина вернулась в Украину, начав карьеру в тележурналистике. В 2005 году она стала ведущей «Светской хроники» на телеканале «Тонис», а уже через 2 года ее пригласили вести «Светскую жизнь» на Первом национальном, который с 2008-го начали транслировать на телеканале «1+1». С начала работы на программе стилисты ей создали знаменитый элемент образа, – смешные шляпы.

За последние 10 лет Осадчая приняла участие в десятках телевизионных проектах, самые известные из которых – «Танцы со звездами», «Голос страны», «Голос. Дети», «Маленькие гиганты», «Модель XL» и многих других.

Катя Осадчая дважды была замужем. Впервые женщина вышла замуж в 2001 году за бизнесмена и народного депутата от «Партии зеленых» Олега Полищука. В следующем году у нее родился сын Илья, но уже в 2004 году ведущая развелась с мужем.

В 2016 году начали появляться слухи, что у Екатерины Осадчей и у ее напарника Юрия Горбунова завязался роман. Впоследствии ведущая забеременела и в феврале 2017 года родила еще одного сына, которого назвала Иваном. В том же месяце пара объявила, что они официально женаты.