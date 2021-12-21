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    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)

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    Оля Полякова попробовала нажать красную кнопку - Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)
    Оля Полякова попробовала нажать красную кнопку
    Фото: instagram.com/polyakovamusic

    Знаменитость предстала в корсете с откровенным декольте

    Популярная украинская певица Оля Полякова впервые стала звездным тренером в вокальном шоу «Голос країни-12» и показала закулисье проекта. Знаменитость предстала в корсете с откровенным декольте.

    Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. «Ну что дорогие, это началось. Слепы прослушивания на «Голосе країни». Я очень счастлива быть тут», – сказала певица.

    На опубликованных кадрах Полякова показала, что сидит в кресле тренера, представ перед камерой в черном корсете с откровенным декольте, которое отлично подчеркнуло формы артистки. Свои волосы певица завязала в высокий хвост и уложила прямую челку.

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    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)
    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)
    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)
    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)
    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)
    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)
    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)
    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)
    Фото: instagram.com/polyakovamusic

    «Ну все, вот оно мое (кресло – ред.) желанное, долгожданное. 10 лет оно меня ждало и дождалось», – сказала Оля Полякова.

    После этого, она села в кресло и началась съемка. Отметим, что кроме нее в креслах тренеров сидят известный продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко), певица Надя Дорофеева и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

    Напомним, певица Ольга Полякова в ефире одного из телешоу обидела Настю Каменских. Инцидент случился во время полуфинала шоу-детектива «Маска», которое выходит на телеканале «Украина».

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    Теги: Оля Полякова новости певица
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    Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)