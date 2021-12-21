Новый звездный тренер: полуобнаженная Полякова показала закулисье шоу «Голос країни-12» (фото)

Знаменитость предстала в корсете с откровенным декольте

Популярная украинская певица Оля Полякова впервые стала звездным тренером в вокальном шоу «Голос країни-12» и показала закулисье проекта. Знаменитость предстала в корсете с откровенным декольте.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. «Ну что дорогие, это началось. Слепы прослушивания на «Голосе країни». Я очень счастлива быть тут», – сказала певица.

На опубликованных кадрах Полякова показала, что сидит в кресле тренера, представ перед камерой в черном корсете с откровенным декольте, которое отлично подчеркнуло формы артистки. Свои волосы певица завязала в высокий хвост и уложила прямую челку.

«Ну все, вот оно мое (кресло – ред.) желанное, долгожданное. 10 лет оно меня ждало и дождалось», – сказала Оля Полякова.

После этого, она села в кресло и началась съемка. Отметим, что кроме нее в креслах тренеров сидят известный продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко), певица Надя Дорофеева и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Напомним, певица Ольга Полякова в ефире одного из телешоу обидела Настю Каменских. Инцидент случился во время полуфинала шоу-детектива «Маска», которое выходит на телеканале «Украина».