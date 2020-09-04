О расставании с продюсером, боксе и новых отношениях. Эксклюзивное интервью Милы Нитич



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Теперь с Милой Нитич работает новая команда. Певица изменила репертуар

На одном из вокальных конкурсов силой голоса она покорила саму Примадонну. Но после этого за 11 лет в шоу-бизнесе так и не добилась желаемого успеха. Недавно Мила Нитич рассталась с продюсером и изменила репертуар. О переменах в профессиональной и личной жизни певица рассказала в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером».

Впервые украинские зрители узнали о Миле Нитич в 2008 году благодаря ее участию в проекте «Шанс». Именно там талантливую вокалистку заметил продюсер Владимир Бебешко и предложил сотрудничество. Уже через год певица приняла участие в Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Юрмале, где заняла третье место и получила специальный приз от Примадонны – «Золотую звезду Аллы» и денежную премию в размере 50 тыс. долларов. После триумфа на «Новой волне» Мила Нитич 11 лет строила карьеру под руководством продюсера, однако за последние 6 – не записала ни одной новой песни. Творческий застой подтолкнул певицу к действиям. И она решила расстаться с Владимиром Бебешко. «Это решение принималось очень тяжело и очень долго, – признается певица. – Понимание, что у нас оборвался тандем, пришло еще 5 лет назад. Мы много работали, было много выступлений, зарабатывались деньги. И в какой-то момент я поняла, что стала просто хорошей корпоративной певицей – не больше. В 2016 году у нас был концерт, и так сложилось, что я не смогла собрать полноценный зал даже на 500 человек. Хотя я понимала, что прошло много времени с тех пор, как артист начал сотрудничество с продюсером, и уже мог бы собрать даже дворец «Украина». Прежде всего меня не устраивало, что я не достигла того уровня, к которому шла».

Теперь с Милой Нитич работает новая команда. Певица изменила репертуар. Недавно она выпустила клип на песню под названием «Ню». За первый месяц видео набрало больше миллиона просмотров в сети! А уже в конце сентября Мила представит еще одну музыкальную премьеру.

Чтобы оставаться не только в творческой форме, но и в физической, Мила Нитич несколько месяцев назад занялась... боксом!

«Это не для того, чтобы кому-то надавать по голове. А для того, чтобы укрепить свой дух и внутренний стержень, – говорит о новом увлечении певица. – Я, в принципе, по жизни не девочка-девочка, а боец, поэтому и выбрала бокс. Я никогда не бываю довольна тем, как выгляжу. Конечно, всегда хочется быть еще лучше! Например, вернуться к своей весовой норме – 62-63 кг. Но впервые в жизни я себе нравлюсь даже в той форме, которая у меня сейчас». Артистка признается, что такое принятие себя отчасти связано с переменами в личной жизни: «У меня есть человек, с которым мне очень хорошо, и я чувствую, что он близок моей душе и моему сердцу. Я не буду говорить, что сейчас собираюсь замуж, но все возможно (улыбается)». Кто этот таинственный незнакомец, Мила не говорит. Лишь подчеркивает, что он не публичный человек и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Вдохновленная романтическими чувствами и творческими амбициями, Мила Нитич признается, что как никогда готова много работать, так как ее творчество слишком долго было поставлено на паузу.