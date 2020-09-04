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    Шоу-биз

    Новый любовник? Ирину Билык застали в страстных объятиях с незнакомцем (видео)

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    <p>Певица Ирина Билык</p> - Новый любовник? Ирину Билык застали в страстных объятиях с незнакомцем (видео)

    Певица Ирина Билык

    instagram.com/bilyk_iryna/

    На видео разглядеть лицо мужчины не удалось

    Украинская певица Ирина Билык дала повод обсуждать свою личную жизнь. Поп-звезда находится в Турции, где компанию ей составил не муж, режиссер Аслан Ахмадов, а какой-то незнакомый парень. Случайные свидетели засняли на видео, как Ирина с любовником плывут в лодке и горячо целуются, пишет «КП в Украине».

    Правда, в ролике разглядеть лицо мужчины не удалось. Однако по одежде Ирину Билык узнать не трудно. Пользователи отметили исполнительницу в Instagram, но она на скандальное видео пока никак не отреагировала.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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