Новый любовник? Ирину Билык застали в страстных объятиях с незнакомцем (видео)



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Певица Ирина Билык instagram.com/bilyk_iryna/

На видео разглядеть лицо мужчины не удалось

Украинская певица Ирина Билык дала повод обсуждать свою личную жизнь. Поп-звезда находится в Турции, где компанию ей составил не муж, режиссер Аслан Ахмадов, а какой-то незнакомый парень. Случайные свидетели засняли на видео, как Ирина с любовником плывут в лодке и горячо целуются, пишет «КП в Украине».

Правда, в ролике разглядеть лицо мужчины не удалось. Однако по одежде Ирину Билык узнать не трудно. Пользователи отметили исполнительницу в Instagram, но она на скандальное видео пока никак не отреагировала.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.