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    Обезьяна сняла стресс с помощью поп-ита и стала знаменитой (видео)

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    instagram.com/gaitlyn.rae/ - Обезьяна сняла стресс с помощью поп-ита и стала знаменитой (видео)
    instagram.com/gaitlyn.rae/

    В комментариях пользователи умиляются обезьянке и сравнивают ее с людьми

    Интернет-пользователи умиляются обезьяне с поп-итом — ролик набрал миллионы просмотров за два дня. В сети стремительно распространяется видео с обезьяной, играющей в поп-ит.

    Обезьяну зовут Гейтлин Рэй, она бурый черноголовый капуцин, ей семь лет.

    И у нее есть собственные профили в TikTok, Instagram и YouTube.

    Видео, где она сосредоточенно лопает мягкие пузырьки антистресс-игрушки, вышло два дня назад и уже набрало 3,4 миллиона просмотров и 569,5 тысячи лайков в TikTok.

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    Публикация от Gaitlyn Rae (@gaitlyn.rae)

    В комментариях пользователи умиляются обезьянке и сравнивают ее с людьми, у которых тоже есть поп-ит.

    Гейтлин Рэй — далеко не первая обезьяна, которой дали в руки поп-ит. В сети можно встретить и другие, менее популярные ролики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: шутки курьез животные
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    Обезьяна сняла стресс с помощью поп-ита и стала знаменитой (видео)