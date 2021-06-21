Обезьяна сняла стресс с помощью поп-ита и стала знаменитой (видео)

В комментариях пользователи умиляются обезьянке и сравнивают ее с людьми

Интернет-пользователи умиляются обезьяне с поп-итом — ролик набрал миллионы просмотров за два дня. В сети стремительно распространяется видео с обезьяной, играющей в поп-ит.

Обезьяну зовут Гейтлин Рэй, она бурый черноголовый капуцин, ей семь лет.

И у нее есть собственные профили в TikTok, Instagram и YouTube.

Видео, где она сосредоточенно лопает мягкие пузырьки антистресс-игрушки, вышло два дня назад и уже набрало 3,4 миллиона просмотров и 569,5 тысячи лайков в TikTok.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gaitlyn Rae (@gaitlyn.rae)

В комментариях пользователи умиляются обезьянке и сравнивают ее с людьми, у которых тоже есть поп-ит.

Гейтлин Рэй — далеко не первая обезьяна, которой дали в руки поп-ит. В сети можно встретить и другие, менее популярные ролики.

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