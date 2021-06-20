Когда архитекторы создали эффектные дома, но забыли, что там будет кто-то жить (фото)

Что ж, по крайней мере, все эти проекты действительно запоминаются — а для архитектора это уже половина успеха!

Мы знаем, что архитектура требует большого творческого воображения и необычного мышления. Но порой в своих фантазиях создатели домов заходят слишком далеко — иногда уже кажется, что между архитекторами проходят настоящие соревнования по изобретению и реализации самой безумной идеи!

Да, у многих архитекторов получается сделать что-то действительно эффектное и поразительное: они выбирают необычные формы, собирают в одном здании все существующие материалы и геометрические фигуры. Вот только когда смотришь на их творения, думаешь: «Вау, это, конечно, здорово… Но как там жить?».

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.