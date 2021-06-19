Озорная лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные. Курьезные фото

Сначала все шло спокойно: Аманда и Филлип позировали, а их питомцы стояли рядом

Когда Аманда Экштейн и ее муж Филлип Вернер из Индианы (США) решили устроить милую фотосессию для беременных, они и не подозревали, что запомнят этот день навсегда и мгновенно станут звездами социальных сетей.

Пара захотела, чтобы на съемках присутствовали их лошади, и фотограф Кристен Заффиро с радостью на это согласилась. Сначала все шло спокойно: Аманда и Филлип позировали, а их питомцы стояли рядом. Но вскоре лошадь по кличке Бакшот решила навести суету.

Фотограф в шутку попросила коняшку улыбнуться, и она тут же выполнила просьбу, да так, что на нее просто невозможно было смотреть без смеха.

«Ох уж эти снимки! Я так смеялась над ними! Кто бы мог подумать, что, когда я скажу лошади улыбнуться, она действительно это сделает. Просто лучшая фотосессия для беременных», — написала Кристен Заффиро в своем посте на Facebook.

Теперь пара мечтает о следующей фотосессии (теперь уже для новорожденных) с участием приглашенной звезды — Бакшот. Аманда и Филлип надеются, что лошадка повторит свой успех.

«Эта фотосессия была такой забавной! Я обычно не фотографирую людей с лошадьми, поэтому даже не догадывалась, что они могут улыбаться! Эти фотографии принесли людям так много радости, и я от них тоже в восторге, — рассказала фотограф Bored Panda

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