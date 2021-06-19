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    Озорная лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные. Курьезные фото

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    Озорная лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные. Курьезные фото

    Сначала все шло спокойно: Аманда и Филлип позировали, а их питомцы стояли рядом

    Когда Аманда Экштейн и ее муж Филлип Вернер из Индианы (США) решили устроить милую фотосессию для беременных, они и не подозревали, что запомнят этот день навсегда и мгновенно станут звездами социальных сетей.

    Пара захотела, чтобы на съемках присутствовали их лошади, и фотограф Кристен Заффиро с радостью на это согласилась. Сначала все шло спокойно: Аманда и Филлип позировали, а их питомцы стояли рядом. Но вскоре лошадь по кличке Бакшот решила навести суету.

    Фотограф в шутку попросила коняшку улыбнуться, и она тут же выполнила просьбу, да так, что на нее просто невозможно было смотреть без смеха.

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    Озорная лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные. Курьезные фото
    Озорная лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные. Курьезные фото
    Озорная лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные. Курьезные фото

    «Ох уж эти снимки! Я так смеялась над ними! Кто бы мог подумать, что, когда я скажу лошади улыбнуться, она действительно это сделает. Просто лучшая фотосессия для беременных», — написала Кристен Заффиро в своем посте на Facebook.

    Теперь пара мечтает о следующей фотосессии (теперь уже для новорожденных) с участием приглашенной звезды — Бакшот. Аманда и Филлип надеются, что лошадка повторит свой успех.

    «Эта фотосессия была такой забавной! Я обычно не фотографирую людей с лошадьми, поэтому даже не догадывалась, что они могут улыбаться! Эти фотографии принесли людям так много радости, и я от них тоже в восторге, — рассказала фотограф Bored Panda

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: шутки курьез
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    Озорная лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные. Курьезные фото