  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно

    Подборка котиков и собак, которые спрятались с разной степенью успеха, но одинаково смешно

    Обитатели природы тысячелетиями развивали свои навыки умелой маскировки и, кажется, должны были в какой-то мере передать это мастерство и своим домашним потомкам. Но нет, не всегда наши любимые питомцы могут найти надежное укрытие, зато часто их попытки спрятаться оказываются просто уморительными.

    И это вовсе не делает прятки менее зрелищными: попробовали бы вы сами, например, скрыться за шторой или среди елочных игрушек! Хозяевам остается только искать своих котов и собачек, и конечно, делать забавные кадры в процессе.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно
    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно

    «Кто-нибудь видел, куда делся мой щенок?», «Этот котик играет в тайного Санту по своим правилам», «Принцип «Если я никого не вижу, то и меня не видно» всегда отлично работает!», «Потратила пятнадцать минут, разыскивая своего кота…», «А я никогда не ищу своего. Я просто открываю пакетик с его едой, и он тут же прибегает сам!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно