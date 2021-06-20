Курьезные фото домашних питомцев, которые плохо спрятались, но все равно получилось смешно

Подборка котиков и собак, которые спрятались с разной степенью успеха, но одинаково смешно

Обитатели природы тысячелетиями развивали свои навыки умелой маскировки и, кажется, должны были в какой-то мере передать это мастерство и своим домашним потомкам. Но нет, не всегда наши любимые питомцы могут найти надежное укрытие, зато часто их попытки спрятаться оказываются просто уморительными.

И это вовсе не делает прятки менее зрелищными: попробовали бы вы сами, например, скрыться за шторой или среди елочных игрушек! Хозяевам остается только искать своих котов и собачек, и конечно, делать забавные кадры в процессе.

«Кто-нибудь видел, куда делся мой щенок?», «Этот котик играет в тайного Санту по своим правилам», «Принцип «Если я никого не вижу, то и меня не видно» всегда отлично работает!», «Потратила пятнадцать минут, разыскивая своего кота…», «А я никогда не ищу своего. Я просто открываю пакетик с его едой, и он тут же прибегает сам!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.