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    Шоу-биз

    Обнаженная Леди Гага залезла в ванну из льда (фото)

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    Певица Леди Гага - Обнаженная Леди Гага залезла в ванну из льда (фото)
    Певица Леди Гага
    Фото: @ladygaga

    Артистка предстала перед фанатами в медицинской маске

    Американская певица Леди Гага обнажилась и залезла в ванну, наполненную льдом. Она опубликовала соответствующий снимок в среду, 26 августа, в своем Instagram-аккаунте.

    Артистка предстала перед фанатами в медицинской маске. В комментарии к посту она намекнула, что готовится к участию в церемонии награждения премии MTV Video Music Awards, которая состоится 30 августа в Нью-Йорке.

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    instagram.com/ladygaga/

    Леди Гага стала лидером по числу номинаций премии вместе с Арианой Гранде — обе исполнительницы представлены в девяти категориях. При этом в двух главных номинациях «Видео года» и «Песня года» представлен фит артисток, композиция Rain on Me.

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    знаменитости певица Леди Гага
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