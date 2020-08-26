Обнаженная Леди Гага залезла в ванну из льда (фото)



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Певица Леди Гага Фото: @ladygaga

Артистка предстала перед фанатами в медицинской маске

Американская певица Леди Гага обнажилась и залезла в ванну, наполненную льдом. Она опубликовала соответствующий снимок в среду, 26 августа, в своем Instagram-аккаунте.

Артистка предстала перед фанатами в медицинской маске. В комментарии к посту она намекнула, что готовится к участию в церемонии награждения премии MTV Video Music Awards, которая состоится 30 августа в Нью-Йорке.

instagram.com/ladygaga/

Леди Гага стала лидером по числу номинаций премии вместе с Арианой Гранде — обе исполнительницы представлены в девяти категориях. При этом в двух главных номинациях «Видео года» и «Песня года» представлен фит артисток, композиция Rain on Me.

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