Девушка поборола рак и стала моделью



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Польская модель Каска Камински instagram.com/kaskak13/

Камински записалась в спортзал и несколько лет приводила в порядок свою фигуру

Польская модель Каска Камински прославилась благодаря своим многочисленным съемкам для Playboy, но незадолго до этого девушке пришлось перенести тяжелую болезнь, которая изменила ее жизнь. «Скотч» рассказывает, что произошло с будущей моделью.

Когда Каска еще была подростком, у нее обнаружили онкологию. Девушке пришлось пережить курс химиотерапии и в 2008 году у нее началась ремиссия. По словам Камински, после лечения она поняла, что ей действительно нужно, поэтому она начала свой путь модели.

Камински записалась в спортзал и несколько лет приводила в порядок свою фигуру, а потом ее заметили в модельном агентстве. Так, девушка стала одной из музой Playboy. Сейчас у нее 200 тысяч подписчиков в Instagram, где она делится некоторыми кадрами из фотосессий. Поклонники в восторге от нее и под каждым постом оставляют много хвалебных комментариев:

«Ты потрясающая, не могу перестать восхищаться тобой», «Польская принцесса», «А вот и живое воплощение статуэтки Чудо-женщины», «Ты как вино, хорошеешь с каждым днем», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.

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