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    Жизнь

    Экс-советник ректора Киевской консерватории сдала тест на установление родства со Сталиным

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    Российская оперная певица Мария Максакова - Экс-советник ректора Киевской консерватории сдала тест на установление родства со Сталиным
    Российская оперная певица Мария Максакова

    Бабушка оперной певицы была фавориткой советского вождя

    Российская оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест на установление родства с Иосифом Сталиным. Она раскрыла результаты экспертизы в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

    Подозрения о родстве со Сталиным у Максаковой возникли из-за семейной легенды о том, что ее бабушка, оперная певица Мария Петровна Максакова, солистка Большого театра и трижды лауреат Сталинской премии, была фавориткой советского вождя. Тот якобы называл артистку «моя Кармен». Отмечается, что Максакова не попала в концлагерь после того, как ее мужа расстреляли.

    Напомним, жена убитого российского политика Дениса Вороненкова Мария Максакова, голосовавшая за аннексию Крыма, в 2018 году занимала пост советника ректора Национальной музыкальной академии им. Чайковского Максима Тимошенка по международным вопросам.

     Читайте также: Марию Максакову обвинили в алкоголизме и употреблении наркотиков
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