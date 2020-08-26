Экс-советник ректора Киевской консерватории сдала тест на установление родства со Сталиным



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Российская оперная певица Мария Максакова

Бабушка оперной певицы была фавориткой советского вождя

Российская оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест на установление родства с Иосифом Сталиным. Она раскрыла результаты экспертизы в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Подозрения о родстве со Сталиным у Максаковой возникли из-за семейной легенды о том, что ее бабушка, оперная певица Мария Петровна Максакова, солистка Большого театра и трижды лауреат Сталинской премии, была фавориткой советского вождя. Тот якобы называл артистку «моя Кармен». Отмечается, что Максакова не попала в концлагерь после того, как ее мужа расстреляли.

Напомним, жена убитого российского политика Дениса Вороненкова Мария Максакова, голосовавшая за аннексию Крыма, в 2018 году занимала пост советника ректора Национальной музыкальной академии им. Чайковского Максима Тимошенка по международным вопросам.

Читайте также: Марию Максакову обвинили в алкоголизме и употреблении наркотиков