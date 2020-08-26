Экс-советник ректора Киевской консерватории сдала тест на установление родства со Сталиным
Бабушка оперной певицы была фавориткой советского вождя
Российская оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест на установление родства с Иосифом Сталиным. Она раскрыла результаты экспертизы в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Подозрения о родстве со Сталиным у Максаковой возникли из-за семейной легенды о том, что ее бабушка, оперная певица Мария Петровна Максакова, солистка Большого театра и трижды лауреат Сталинской премии, была фавориткой советского вождя. Тот якобы называл артистку «моя Кармен». Отмечается, что Максакова не попала в концлагерь после того, как ее мужа расстреляли.
Напомним, жена убитого российского политика Дениса Вороненкова Мария Максакова, голосовавшая за аннексию Крыма, в 2018 году занимала пост советника ректора Национальной музыкальной академии им. Чайковского Максима Тимошенка по международным вопросам.