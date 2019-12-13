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    Шоу-биз

    Объявлено имя первого судьи Национального отбора на «Евровидение-2020»

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    65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды - Объявлено имя первого судьи Национального отбора на «Евровидение-2020»
    65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды

    Прямые эфиры Национального отбора-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал)

    Телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя первого члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Им стал Народный артист Украины и бессменный спарринг-партнер Сергея Притулы - Андрей Данилко.

    «Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентноспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?», – говорит Андрей Данилко.  

    Кто займет места за судейским столом рядом с Андреем Данилко  - станет известно совсем скоро.

    Напомним, музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

    Евровидение Андрей Данилко отбор на евровидение
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