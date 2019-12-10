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    Жизнь

    «Почему нельзя ходить в туалет ночью» или что «гуглили» украинцы в 2019 году

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    <p>На первом месте среди сериалов оказался последний сезон &laquo;Игры престолов&raquo;</p> <div></div> - «Почему нельзя ходить в туалет ночью» или что «гуглили» украинцы в 2019 году

    На первом месте среди сериалов оказался последний сезон «Игры престолов»

    Компания Google представила список самых популярных запросов среди украинцев

    В конце года Google традиционно представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. Проанализировав миллионы поисковых запросов, в компании узнали, что интересует наших людей больше всего.

    Рейтинг разделили на несколько категорий: «Самые популярные запросы в целом», «Фильмы», «Сериалы», «Персоны», а также собрали списки по вопросам «Что такое?» или «Почему?».

    Самые популярные запросы

    Игра престолов, 8 сезон

    Зеленский

    Юлия Началова

    Заворотнюк

    Результаты выборов 2019

    Децл

    Чернобыль

    Дебаты

    Порошенко

    Евровидение 2019

    Персона

    Владимир Зеленский

    Анастасия Заворотнюк

    Петр Порошенко

    MARUV

    Потап

    Игорь Смешко

    Игорь Коломойский

    Билли Айлиш

    Валерий Легасов

    Алла Мазур

    Владимир Зеленский

    Владимир Зеленский

    Утраты

    Юлия Началова

    Децл

    Алла Вербер

    Люк Перри

    Карл Лагерфельд

    Дарья Лукьяненко

    Камерон Бойс

    Вилли Токарев

    Сергей Доренко

    Ирина Цывина

    Юлия Началова

    Юлия Началова

    Фильмы

    Джокер

    Мстители: финал

    Аквамен

    Оно 2

    Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

    Король Лев

    Однажды в Голливуде

    Капитан Марвел

    Захар Беркут

    Как приручить дракона 3

    Джокер

    Джокер

    Сериалы

    Игра престолов, 8 сезон

    Чернобыль

    Тайная любовь

    Крепостная

    ИП Пирогова

    Школа. Випускний

    Жуки

    Ничто не случается дважды

    Ранняя пташка

    Молодежка, 6 сезон

    ТВ-шоу

    Евровидение 2019

    Холостяк 2019

    Оскар 2019

    Право на владу

    Голос країни 2019

    Топ-модель по-українськи, 3 сезон

    Одруження наосліп 2019

    МастерШеф. Професіонали

    Танці з зірками 2019

    Наречена для тата

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    Украина Португалия билеты

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    Мини-кондиционер

    iPhone 11

    iPhone 11

    Что такое … ?

    Томос

    Подагра

    Формула Штайнмайера

    Вислово

    Дебаты

    Сонный паралич

    Зона 51

    Импичмент

    NFC

    Мажоритарка

    Как … ?

    Сделать Инстаграм темным?

    Удалить аккаунт Инстаграм?

    Узнать свой номер телефона?

    Проверить себя в списках избирателей?

    Говорят животные?

    Ухаживать?

    Кушать авокадо?

    Перевести деньги с телефона на телефон?

    Сделать слайм без клея?

    Завязать шнурки?

    Почему … ?

    Падает доллар?

    Умер Децл?

    Умерла Юлия Началова?

    Зеленский не пришел на стадион?

    Взорвался Чернобыль?

    В Киеве туман?

    Скисает молоко?

    На Троицу нельзя купаться?

    Нельзя ходить в туалет ночью?

    Не работает Инстаграм?

    Евровидение Игра престолов Владимир Зеленский Новости Google компания дебаты животные
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