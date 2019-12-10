«Почему нельзя ходить в туалет ночью» или что «гуглили» украинцы в 2019 году



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На первом месте среди сериалов оказался последний сезон «Игры престолов»

Компания Google представила список самых популярных запросов среди украинцев

В конце года Google традиционно представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. Проанализировав миллионы поисковых запросов, в компании узнали, что интересует наших людей больше всего.

Рейтинг разделили на несколько категорий: «Самые популярные запросы в целом», «Фильмы», «Сериалы», «Персоны», а также собрали списки по вопросам «Что такое?» или «Почему?».

Самые популярные запросы

Игра престолов, 8 сезон

Зеленский

Юлия Началова

Заворотнюк

Результаты выборов 2019

Децл

Чернобыль

Дебаты

Порошенко

Евровидение 2019

Персона

Владимир Зеленский

Анастасия Заворотнюк

Петр Порошенко

MARUV

Потап

Игорь Смешко

Игорь Коломойский

Билли Айлиш

Валерий Легасов

Алла Мазур

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Утраты

Юлия Началова

Децл

Алла Вербер

Люк Перри

Карл Лагерфельд

Дарья Лукьяненко

Камерон Бойс

Вилли Токарев

Сергей Доренко

Ирина Цывина

Юлия Началова

Юлия Началова

Фильмы

Джокер

Мстители: финал

Аквамен

Оно 2

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

Король Лев

Однажды в Голливуде

Капитан Марвел

Захар Беркут

Как приручить дракона 3

Джокер

Джокер

Сериалы

Игра престолов, 8 сезон

Чернобыль

Тайная любовь

Крепостная

ИП Пирогова

Школа. Випускний

Жуки

Ничто не случается дважды

Ранняя пташка

Молодежка, 6 сезон

ТВ-шоу

Евровидение 2019

Холостяк 2019

Оскар 2019

Право на владу

Голос країни 2019

Топ-модель по-українськи, 3 сезон

Одруження наосліп 2019

МастерШеф. Професіонали

Танці з зірками 2019

Наречена для тата

Покупки

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Украина Португалия билеты

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Мини-кондиционер

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iPhone 11

Что такое … ?

Томос

Подагра

Формула Штайнмайера

Вислово

Дебаты

Сонный паралич

Зона 51

Импичмент

NFC

Мажоритарка

Как … ?

Сделать Инстаграм темным?

Удалить аккаунт Инстаграм?

Узнать свой номер телефона?

Проверить себя в списках избирателей?

Говорят животные?

Ухаживать?

Кушать авокадо?

Перевести деньги с телефона на телефон?

Сделать слайм без клея?

Завязать шнурки?

Почему … ?

Падает доллар?

Умер Децл?

Умерла Юлия Началова?

Зеленский не пришел на стадион?

Взорвался Чернобыль?

В Киеве туман?

Скисает молоко?

На Троицу нельзя купаться?

Нельзя ходить в туалет ночью?

Не работает Инстаграм?