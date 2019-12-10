«Почему нельзя ходить в туалет ночью» или что «гуглили» украинцы в 2019 году
На первом месте среди сериалов оказался последний сезон «Игры престолов»
Компания Google представила список самых популярных запросов среди украинцев
В конце года Google традиционно представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей. Проанализировав миллионы поисковых запросов, в компании узнали, что интересует наших людей больше всего.
Рейтинг разделили на несколько категорий: «Самые популярные запросы в целом», «Фильмы», «Сериалы», «Персоны», а также собрали списки по вопросам «Что такое?» или «Почему?».
Самые популярные запросы
Игра престолов, 8 сезон
Зеленский
Юлия Началова
Заворотнюк
Результаты выборов 2019
Децл
Чернобыль
Дебаты
Порошенко
Евровидение 2019
Персона
Владимир Зеленский
Анастасия Заворотнюк
Петр Порошенко
MARUV
Потап
Игорь Смешко
Игорь Коломойский
Билли Айлиш
Валерий Легасов
Алла Мазур
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Утраты
Юлия Началова
Децл
Алла Вербер
Люк Перри
Карл Лагерфельд
Дарья Лукьяненко
Камерон Бойс
Вилли Токарев
Сергей Доренко
Ирина Цывина
Юлия Началова
Юлия Началова
Фильмы
Джокер
Мстители: финал
Аквамен
Оно 2
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Король Лев
Однажды в Голливуде
Капитан Марвел
Захар Беркут
Как приручить дракона 3
Джокер
Джокер
Сериалы
Игра престолов, 8 сезон
Чернобыль
Тайная любовь
Крепостная
ИП Пирогова
Школа. Випускний
Жуки
Ничто не случается дважды
Ранняя пташка
Молодежка, 6 сезон
ТВ-шоу
Евровидение 2019
Холостяк 2019
Оскар 2019
Право на владу
Голос країни 2019
Топ-модель по-українськи, 3 сезон
Одруження наосліп 2019
МастерШеф. Професіонали
Танці з зірками 2019
Наречена для тата
Покупки
iPhone 11
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Вентилятор
Украина Португалия билеты
Электросамокат
Мини-кондиционер
iPhone 11
iPhone 11
Что такое … ?
Томос
Подагра
Формула Штайнмайера
Вислово
Дебаты
Сонный паралич
Зона 51
Импичмент
NFC
Мажоритарка
Как … ?
Сделать Инстаграм темным?
Удалить аккаунт Инстаграм?
Узнать свой номер телефона?
Проверить себя в списках избирателей?
Говорят животные?
Ухаживать?
Кушать авокадо?
Перевести деньги с телефона на телефон?
Сделать слайм без клея?
Завязать шнурки?
Почему … ?
Падает доллар?
Умер Децл?
Умерла Юлия Началова?
Зеленский не пришел на стадион?
Взорвался Чернобыль?
В Киеве туман?
Скисает молоко?
На Троицу нельзя купаться?
Нельзя ходить в туалет ночью?
Не работает Инстаграм?