Слава Каминская: Все полезно, что в рот полезло

Певица поделилась своим рецептом борьбы с похмельем: «Праздновать и не останавливаться»

На съемочной площадке шоу «Новорічна Маска на каналі «Україна» экс-солистка группы «НеАнгелы» поделилась советами, как не набрать лишних килограммов во время застолья, и побороть похмелье. По словам Славы Каминской, волшебную атмосферу праздника ей создают те же атрибуты, что и миллионам людей по всей Украине.

«Мандарины, «оливье», «шуба», елка и морда в салате, – смеется артистка. – «Оливье» готовлю по традиционному рецепту, огурец у меня обязательно должен быть соленым, а не свежим. Добавляю все, что есть в холодильнике, как говорится: «Все полезно, что в рот полезло».

А еще певица раскрывает секрет, как не прибавить в весе во время новогодних праздников и хорошо чувствовать себя после застолья. «Обычно после Нового года у всех интоксикация и никто не ест. Так и сбрасываем вес, у меня тоже бывает. А чтобы побороть похмелье, нужно больше не пить. Каких-то народных методов не знаю, разве что праздновать и не останавливаться», – рассказала Каминская.

Также на своей странице в Инстаграм певица поздравила с днем рождения сына – сегодня Леонарду исполнилось семь.

Певица с мужем и сыном. Фото: instagram.com/babaslavka

Артистка признается, что долго не могла поверить, что стала мамой.

Леонарду сегодня исполнилось семь лет. Фото: instagram.com/babaslavka

«Мальчик мой, добрый, отзывчивый и умный не по годам, – написала Слава. – Я до сих пор не верю, что уже такой взрослый. Отчетливо помню тот день, когда ты появился на свет, как долго смотрела на тебя и не могла поверить, что я мама. Очень хочу, чтобы ты был счастлив и мы с папой все для этого сделаем».