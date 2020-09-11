Очень пышная модель снялась в кружевном лифчике и прославилась (фото)



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Модель Эрика Липпс Фото: @erikalipps

Сама Липпс призналась, что во время съемки ей пришлось преодолеть свой страх

Тучная американка начала карьеру модели нижнего белья и прославилась в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

В своем Instagram-аккаунте Эрика Липпс опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в черном кружевном комплекте марки Fashion Nova. Сотрудники компании обратили внимание на пост девушки и разместили ее снимок на своей странице, где он набрал 14 тысяч лайков.

Помимо этого, многие покупатели похвалили бренд за пропаганду бодипозитива и высказали комплименты манекенщице в комментариях. «Спасибо, что показали настоящую полную женщину без какой-либо пластики», «Девушка с естественным телом! Она потрясающая», «От нее веет уверенностью себе, которая делает и без того красивого человека еще красивее», — писали они.

Сама Липпс призналась, что во время съемки ей пришлось преодолеть свой страх: девушка всегда испытывала дискомфорт из-за лишнего веса и боялась обнажать свое тело. Однако в настоящий момент она обрела популярность, в Instagram на нее подписаны 319 тысяч человек.

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