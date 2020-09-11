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    Шоу-биз

    Очень пышная модель снялась в кружевном лифчике и прославилась (фото)

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    Модель&nbsp;Эрика Липпс - Очень пышная модель снялась в кружевном лифчике и прославилась (фото)
    Модель Эрика Липпс
    Фото: @erikalipps

    Сама Липпс призналась, что во время съемки ей пришлось преодолеть свой страх

    Тучная американка начала карьеру модели нижнего белья и прославилась в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

    В своем Instagram-аккаунте Эрика Липпс опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в черном кружевном комплекте марки Fashion Nova. Сотрудники компании обратили внимание на пост девушки и разместили ее снимок на своей странице, где он набрал 14 тысяч лайков.

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    Очень пышная модель снялась в кружевном лифчике и прославилась (фото)
    Очень пышная модель снялась в кружевном лифчике и прославилась (фото)
    Очень пышная модель снялась в кружевном лифчике и прославилась (фото)
    Очень пышная модель снялась в кружевном лифчике и прославилась (фото)
    Очень пышная модель снялась в кружевном лифчике и прославилась (фото)
    Фото: @erikalipps

    Помимо этого, многие покупатели похвалили бренд за пропаганду бодипозитива и высказали комплименты манекенщице в комментариях. «Спасибо, что показали настоящую полную женщину без какой-либо пластики», «Девушка с естественным телом! Она потрясающая», «От нее веет уверенностью себе, которая делает и без того красивого человека еще красивее», — писали они.

    Сама Липпс призналась, что во время съемки ей пришлось преодолеть свой страх: девушка всегда испытывала дискомфорт из-за лишнего веса и боялась обнажать свое тело. Однако в настоящий момент она обрела популярность, в Instagram на нее подписаны 319 тысяч человек.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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