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    «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)

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    Модель Тианна Линнм - «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)
    Модель Тианна Линнм
    instagram.com/tiannalynnm/

    Девушка регулярно радует фанатов фотографиями своих достоинств

    Модель Тианна Линнм прославилась в сети благодаря своим пикантным фото в Instagram. Девушка называет себя принцессой Камбоджи.

    Тианне всего 21 год, но она уже завоевала сердца поклонников своими пышными формами и необычной внешностью: длинные черные волосы, большие глаза, обилие татуировок. Она родилась в городе Пном Пен в Камбоджи, но сейчас живет в Калифорнии.

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    «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)
    «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)
    «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)
    «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)
    «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)
    «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)
    «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)
    «Мой экран расплавился»: модель из Камбоджи покоряет фанатов пышными формами (фото)
    instagram.com/tiannalynnm/

    В Instagram-аккаунте модели 298 тысяч подписчиков. Она является амбассадором американского бренда нижнего белья и купальников и регулярно радует фанатов фотографиями своих достоинств.

    «Королева», «Ты делаешь мир более красивым», «Слишком много огня. Мой экран расплавился», «Ты не королева, ты богиня», — пишут в комментариях к фото Тианне.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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