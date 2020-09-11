Бужинская, Билык и другие звезды разделись, чтобы показать сексуальность вне возраста



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Актриса Ольга Сумская Фото: Trisha

Украинские звезды снялись ню в фотопроекте «Антиэйджизм» фотографа Trisha

8 сентября в Киеве прошла громкая презентация социально-провокационного проекта «Антиэйджизм. Возраст не имеет значения» фотографа Trisha, в котором снялись ню украинские селебрити Ольга Сумская, Ирина Билык, Дима Коляденко, Монро, Василиса Фролова, дуэт Анна-Мария, Катя Бужинская, Анна Добрыднева.

Цель фотопроекта — показать красоту, свободу, смелость и сексуальность вне временных рамок и стереотипов, научить принимать и любить себя в любом возрасте. Первая часть проекта «Антиэйджизм» была снята в феврале. Тогда в объективе Trisha появились девять девушек — группа подруг «Стильные Бабочки», как они себя называют. В продолжение фотоистории идею поддержали украинские селебрити, которые разделись для съемки Trisha.

«После выхода первой части проекта я начала получать десятки писем благодарности от женщин 40-60+ лет, и они все хотели присоединиться. Мой мир перевернулся, — делится Trisha. — Проект вызвал резонанс, и тут же было принято решение снимать вторую часть с украинскими знаменитостями».

По словам фотографа, съемка «Антиэйджизм» — это первый шаг на пути к формированию нового социального тренда на сексуальное тело в любом возрасте и развитию толерантности к свободной демонстрации тела, независимо от цифры в паспорте.