Оксана Білозір оголосила про своє 68-річчя звабливим фото

Народна артистка України подякувала Богу, близьким і навіть недругам

30 травня народна артистка України, колишня народна депутатка та ексміністерка культури й туризму України Оксана Білозір святкує свій 68-й день народження. Про це співачка повідомила на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши портретне фото, передає «Главком».

До фото Оксана Білозір додала емоційний допис, сповнений вдячності, патріотизму й особистих роздумів.

«Дякую кожному, хто поруч! Дякую Богу Милосердному за кожен подих, за День і Ніч по дорозі життя… Дякую своїм недругам, які загартовували і мотивували – бо Я така!!!», – написала співачка.

фото: Oksana Bilozir/Facebook

У своїх словах Білозір згадує не лише радісні миті, а й втрати, які довелося пережити. Водночас вона акцентує на любові до України, яка, за її словами, «зранена і покалічена», але залишається для неї глибоко рідною. «Люблю Україну в собі – зранену, покалічену, люблю до щему у Душі… Люблю себе в Україні – такій рідній і безконечній у поколіннях моїх Предків! І обіймаю… своєю Молитвою!», – поділилася Білозір.

67-річна Оксана Білозір у вишиванці фото: Oksana Bilozir/Facebook

Нагадаємо, торік Оксана Білозір розповіла, як їй вдається підтримувати гарну фізичну форму. У травні 2024 року вона поділилася з журналістами, що вже понад півтора року дотримується дієти.

Нагадаємо, що матеріал «Главкома» «Ігор Білозір – 70. Історія легендарного музиканта, якого запрошували до Голівуду і вбили посеред Львова» спровокував резонанс. Після публікації друга дружина Ігоря Білозіра Ольга Гошовська (раніше – Ольга Білозір) спростувала деякі твердження, які в інтерв’ю «Главкому» озвучила перша дружина композитора, народна артистка Оксана Білозір. Зокрема, Гошовська оскаржує два факти, озвучені пані Білозір: вони стосуються авторських прав на творчий спадок композитора та обставин лікування Білозіра після фатального побиття.