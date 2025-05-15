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67-річна Оксана Білозір вразила світлиною у вишиванці

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Щороку у третій четвер травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки
фото: Oksana Bilozir/Facebook

Оксана Білозір: «Сьогодні ми вдягаємо вишиванки не лише як знак традиції, а як знак сили»

Колишня міністерка культури і туризму України, артистка, а також громадська діячка Оксана Білозір привітала українців із Днем вишиванки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку діячки.

«Вишиванка – це не просто одяг. Це код нації, нитка, яка зшиває покоління, символ пам’яті, любові й нескореності. У кожному візерунку – історія роду, краю, нашої землі та водночас надія, віра і захист. Сьогодні ми вдягаємо вишиванки не лише як знак традиції, а як знак сили. Бо вишиванка – це броня з полотна. Це м’яка, але вперта відповідь: ми є, ми були й ми будемо», – пише у своїй публікація Білозір.

67-річна Оксана Білозір вразила світлиною у вишиванці фото 1
фото: Oksana Bilozir/Facebook

Вона додає, що у час, коли Україна бореться за свою свободу, вишиванка стає ще гучнішим голосом української ідентичності, який почує весь світ.

Нагадаємо, що щороку у третій четвер травня в Україні відзначається Всесвітній день вишиванки. У 2025 році День вишиванки святкуватимемо 15 травня. Це свято, присвячене збереженню традицій українського національного одягу.

Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.

Спеціальних заходів на День вишиванки не існує. Однак щороку в Україні проводять особливий флешмоб, який полягає в тому, що люди одягаються в національний одяг, фотографуються та викладають світлини в соціальні мережі. В мирні часи в багатьох містах проводили концерти, фестивалі, ярмарки та фотосесії. На жаль, під час війни проводити масові заходи заборонено. Однак кожен із нас, хто наразі перебуває в безпеці, може одягнути вишиванку для підтримання духу українців та українських воїнів.

Також президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї. Також «Главком» підготував добірку їхніх образів за останні п’ять років.

До слова до Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок.

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Теги: Мінкульт Оксана Білозір вишиванка

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