Олег Винник признался, что маму вызывали в школу



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Олег Винник

Украинский певец и автор песен Олег Винник вспомнил свои школьные годы

Своих поклонниц Олег Винник покоряет не только проникновенными песнями, но и интеллигентностью и воспитанностью. Впрочем, оказывается, в детстве Олег Винник был как все дети и любил проказничать.

По словам Олега, он не всегда мог похвастаться хорошим поведением. Но в большинстве случаев, детские «грешки» прощали.

«В школе у меня была учительница, которая иногда ругала, не выдерживая моего поведения. В то же время, она меня очень любила. Я до сих пор помню, как она всегда поддерживала и верила в меня. К сожалению, сейчас ее уже нет с нами... Наверное, такими и должны быть настоящие учителя, которые могут объяснить, где ты был не прав, но при этом верят в тебя и поддерживают именно тогда, когда тебе это необходимо. У меня до сих пор очень теплые воспоминания о ней, и я с уважением отношусь к учителям, потому что это очень сложная профессия», – рассказал Олег Винник за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

Также певец припомнил случай, который до сих пор вызывает у него переживания, как и много лет назад.

«Помню, однажды маму вызвали в школу. Что я там такого натворил, уже не вспомню, но было очень грустно смотреть, как ругают маму за то, что я провинился», – признался артист.

Напомним, что совсем недавно Олег Винник отпраздновал юбилей в Доминикане.