Машину известного украинского артиста ограбили в Киеве



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Петр Черный

В Святошинском районе Киева на автозаправочной станции обокрали авто известного украинского певца Петра Черного

Неприятный инцидент случился ночью 19 августа.

Со слов Петра Черного, из машины похитили сумку с документами и деньгами. Также стало известно, что к краже причастен владелец авто, который был на заправке, сообщает 44.ua.

«Заявитель сообщил, что видел авто, которое было на заправке, однако пока что устанавливается, действительно ли владелец этой машины причастен к краже. Точные данные относительно марки авто сейчас устанавливаются», - сообщили в пресс-службе Святошинского районного отделения полиции Киева.