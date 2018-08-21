  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Машину известного украинского артиста ограбили в Киеве

    • Розсилка
    Петр Черный - Машину известного украинского артиста ограбили в Киеве
    Петр Черный

    В Святошинском районе Киева на автозаправочной станции обокрали авто известного украинского певца Петра Черного

    Неприятный инцидент случился ночью 19 августа.

    Со слов Петра Черного, из машины похитили сумку с документами и деньгами. Также стало известно, что к краже причастен владелец авто, который был на заправке, сообщает 44.ua.

    «Заявитель сообщил, что видел авто, которое было на заправке, однако пока что устанавливается, действительно ли владелец этой машины причастен к краже. Точные данные относительно марки авто сейчас устанавливаются», - сообщили в пресс-службе Святошинского районного отделения полиции Киева.

    Читайте також
    Украинская музыка артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ