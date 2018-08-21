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    Шоу-биз

    Lady in red: Тина Кароль поразила роскошным луком на сольном концерте

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    Тина Кароль - Lady in red: Тина Кароль поразила роскошным луком на сольном концерте
    Тина Кароль

    Украинская певица заслужила звание Fashion-дивы

    Каждый выход певицы на сцену - настоящая феерия красного цвета и ультрамодных луков.

    Поклонники артистки уже давно перестали считать стоимость концертных костюмов Тины, ведь даже на первый взгляд, видно, что они стоят целое состояние.

    На днях артистка выступила в столице и ее образ был невероятно ярким и стильным. Звезда появилась в красном удлиненном пиджаке с металлическим декором, который выгодно подчеркивал точеную фигуру Кароль.

    Стоит отметить, что красный цвет уже успел стать визитной карточкой Тины. Артистка последние несколько лет отдает предпочтение красной помаде и платьям.

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    Lady in red: Тина Кароль поразила роскошным луком на сольном концерте
    Lady in red: Тина Кароль поразила роскошным луком на сольном концерте
    Lady in red: Тина Кароль поразила роскошным луком на сольном концерте
    Lady in red: Тина Кароль поразила роскошным луком на сольном концерте
    Lady in red: Тина Кароль поразила роскошным луком на сольном концерте

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    мода и красота Украинская музыка Тина Кароль
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