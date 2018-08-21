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    Шоу-биз

    Ани Лорак ушла от мужа? Певица опубликовала в соцсети фото с незнакомцем

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    Ани Лорак - Ани Лорак ушла от мужа? Певица опубликовала в соцсети фото с незнакомцем
    Ани Лорак

    Украинская певица ошарашила фолловеров

    Преданные поклонники украинской певицы Ани Лорак в шоке: артистка опубликовала в сети снимок с неизвестным мужчиной.

    На снимке певица запечатлена в автомобиле незнакомца. Мало того, Лорак дополнила снимок смайлом в виде сердца.

    Напомним, что ранее супруга Ани Лорак застукали с девушкой в одном из столичных караоке-клубов.  По информации очевидцев, весь вечер Мурат не отходил ни на шаг от своей спутницы. Мало того, на кадрах видно, как муж Ани Лорак нежно обнимает девушку, гладит ее бедра и что-то шептал ей на ухо. Также стало известно. что караоке-клуб пара покинула за полночь и изрядно навеселе.

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    Ани Лорак с незнакомцем

    Стоит отметить, что отец украинской певицы Ани Лорак заявил, что у пары все хорошо.

    «Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать, как противно рушить семью!» - заявил отец Ани Лорак изданию СтарХит.

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