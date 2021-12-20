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    Олег Винник рассказал о болезни, из-за которой ему пришлось отменять концерты (видео)

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    По словам артиста, во время болезни он целую неделю спал по 18 часов - Олег Винник рассказал о болезни, из-за которой ему пришлось отменять концерты (видео)
    По словам артиста, во время болезни он целую неделю спал по 18 часов
    Фото из открытых источников

    В ноябре стало известно, что исполнитель отменяет свои концерты из-за болезни

    Популярный певец и секс-символ украинской сцены Олег Винник рассказал о причинах, по которым был вынужден отменить свои концерты в ноябре.

    Как он заявил ведущей «Светской жизни» Екатерине Осадчей, сольники перенесли на весну 2022 года. «Бронхиально-астматический ларингит», – сказал «повелитель волчиц».

    По словам артиста, во время болезни он целую неделю спал по 18 часов.

    Также Винник ответил на вопрос Осадчей, где он хочет встретить Новый год. Он рассказал, что ему предлагают Мексику. «Честно говоря, я никогда не праздновал Новый год на океанском песочке, но хочу», – добавил певец.

    Ранее, Олег Винник признался, что мечтает провести новогоднюю ночь в жарких странах.

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    Теги: Олег Винник артист болезнь
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    Олег Винник рассказал о болезни, из-за которой ему пришлось отменять концерты (видео)