  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    От коронавируса умер популярнейший певец

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Карлосу было всего 53 - От коронавируса умер популярнейший певец
    Карлосу было всего 53
    фото из открытых источников

    Один из вокалистов поп-квартета Il Divo Карлос Марин скончался в 53 года

    По данным газеты El País, в начале декабря один из вокалистов поп-квартета Il Divo Карлос Марин, находившийся на гастролях в Великобритании, почувствовал недомогание и был помещен в одну из больниц Манчестера. Его перевели в отделение реанимации и ввели в состояние искусственной комы, но спасти не удалось.

    «С тяжестью на сердце мы сообщаем вам, что наш друг и коллега Карлос Марин скончался. Его будет не хватать друзьям, семье и фанатам. Никогда не будет другого такого голоса или духа, какой был у Карлоса. На протяжении 17 лет все мы четверо находились в этом невероятном путешествии под названием Il Divo, и мы будем скучать по нашему другу», – говорится в заявлении коллектива.

    Читайте также:

    Теги: смерть артист шоу-бизнес умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    От коронавируса умер популярнейший певец