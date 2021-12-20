От коронавируса умер популярнейший певец

Один из вокалистов поп-квартета Il Divo Карлос Марин скончался в 53 года

По данным газеты El País, в начале декабря один из вокалистов поп-квартета Il Divo Карлос Марин, находившийся на гастролях в Великобритании, почувствовал недомогание и был помещен в одну из больниц Манчестера. Его перевели в отделение реанимации и ввели в состояние искусственной комы, но спасти не удалось.

«С тяжестью на сердце мы сообщаем вам, что наш друг и коллега Карлос Марин скончался. Его будет не хватать друзьям, семье и фанатам. Никогда не будет другого такого голоса или духа, какой был у Карлоса. На протяжении 17 лет все мы четверо находились в этом невероятном путешествии под названием Il Divo, и мы будем скучать по нашему другу», – говорится в заявлении коллектива.