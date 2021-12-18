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    Павлик прокомментировал очередной скандал своих двух жен

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    Третья и четвертая жены Виктора Павлика - Павлик прокомментировал очередной скандал своих двух жен
    Третья и четвертая жены Виктора Павлика
    фото из открытых источников

    Певец рассказал, советуется ли с ним его супруга, когда выкладывает посты в соцсети

    Журналисты канала «Украина» расспросили Виктора Павлика о недавнем скандале между его нынешней супругой Катей Репяховой и его бывшей женой Лорой Созаевой.

    «У меня нет на эту тему комментариев совсем. Я считаю, что все-таки все должно быть спокойно, тихо. Я думаю, что так и будет, потому что самое главное – это здоровье. И на нервах никогда никто не побеждал», – поделился Павлик в программе «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина»..

    Напомним, ранее мы писали, что четвертая жена Павлика судится с его третьей супругой, а потом стало известно, что суд отклонил иск Репяховой, потому что там было много ошибок, а также само заявление составлено на русском языке. Певец прокомментировал ситуацию так: «Я не читаю фактически то, что выкладывает Катя. У нее каждый день очень много публикаций. Я к этому, по большому счету, не то, что не причастен, Катя меня не спрашивает, как что делать. Это было ее решение, конечно. И она отстаивает свою позицию, свою честь и достоинство. Я не очень в этом разбираюсь, то есть не знаю, на какой это все стадии. Но нет дыма без огня», – говорит артист.

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    Теги: суд скандал артист Украина здоровье шоу-бизнес
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    Павлик прокомментировал очередной скандал своих двух жен