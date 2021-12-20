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    Олег Винник рассказал, сколько желающие предлагали ему за дуэт

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    Никакие материальные блага не способны соблазнить Олега Винника - Олег Винник рассказал, сколько желающие предлагали ему за дуэт

    Никакие материальные блага не способны соблазнить Олега Винника

    Фото из открытых источников

    «Повелитель волчиц» заявил, что не работает в паре с другими артистами, потому что очень занят

    Украинские селебритис массово стремятся записать дуэт с популярным певцом Олегом Винником, однако он всем отказывает. Оле Поляковой удалось исполнить с ним вместе песню только потому, что артистка была очень терпеливой и ждала такого случая четыре года. Об этом Винник рассказал в программе «Светская жизнь».

    «Процентов 80% шоу-бизнеса пытались сделать дуэт, но я правдив, откровен, времени нет», – поделился «повелитель волчиц».

    Певец также поведал, что за дуэт ему предлагали разнообразные материальные выгоды, и суммы были достаточно значительны – более полумиллиона долларов. Обещали также машину, но все это не совратило исполнителя.

    «Главное, что я не думаю о вещах, которые называются драгоценности. Делай свое дело. Господь бог, он там все видит», – сказал Олег Винник.

    Ранее, Олег Винник признался, что мечтает провести новогоднюю ночь в жарких странах.

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    Теги: Олег Винник артист
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    Олег Винник рассказал, сколько желающие предлагали ему за дуэт