Олег Винник рассказал, сколько желающие предлагали ему за дуэт

«Повелитель волчиц» заявил, что не работает в паре с другими артистами, потому что очень занят

Украинские селебритис массово стремятся записать дуэт с популярным певцом Олегом Винником, однако он всем отказывает. Оле Поляковой удалось исполнить с ним вместе песню только потому, что артистка была очень терпеливой и ждала такого случая четыре года. Об этом Винник рассказал в программе «Светская жизнь».

«Процентов 80% шоу-бизнеса пытались сделать дуэт, но я правдив, откровен, времени нет», – поделился «повелитель волчиц».

Певец также поведал, что за дуэт ему предлагали разнообразные материальные выгоды, и суммы были достаточно значительны – более полумиллиона долларов. Обещали также машину, но все это не совратило исполнителя.

«Главное, что я не думаю о вещах, которые называются драгоценности. Делай свое дело. Господь бог, он там все видит», – сказал Олег Винник.

Ранее, Олег Винник признался, что мечтает провести новогоднюю ночь в жарких странах.

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