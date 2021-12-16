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    Ольга Сумская поделилась архивным фото из своей молодости

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    Ее лицо было сфотографировано вблизи, давая возможность рассмотреть идеальные черты - Ольга Сумская поделилась архивным фото из своей молодости
    Ее лицо было сфотографировано вблизи, давая возможность рассмотреть идеальные черты
    Фото из открытых источников

    Что в молодости, что сейчас красота актрисы завораживает

    Внешностью Ольги Сумской не перестают восхищаться многочисленные поклонники. Причем, фанаты отмечают, что актриса выглядела безупречно как в молодости, так и сейчас.

    Сама Ольга часто радует фолловеров личными кадрами, не редкость в соцсети артистки и архивные фото. Одним из таких знаменитость и поделилась в своем Instagram.

    В кадре Ольга позировала с закрытыми глазами. При этом ее лицо было сфотографировано вблизи, давая возможность рассмотреть идеальные черты. Как призналась сама актриса, фотография была сделана много лет назад – тогда ей было 19.

    «Это я стою замечтавшаяся 19-летняя студентка театрального на студии Довженко… Фотограф подловил красивый момент. Вышла после кинопробы и загадываю желание. Я очень часто ходила на пробы тогда, но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских или прибалтийских артисток. Но все рано всегда верила в себя и была настойчивой. Да я и сейчас такая», – поделилась своими воспоминаниями Сумская.

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    Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

    Напомним, Мария Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, иногда блокирует свою маму в Instagram. Она делает это, чтобы опубликовать фото, которые не понравятся певице.

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    Теги: фотография актриса Ольга Сумская
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    Ольга Сумская поделилась архивным фото из своей молодости