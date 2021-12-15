Невъездная в Украину «интердевочка» Яковлева: мазью от геморроя хорошо мазать под глазами

Четыре года назад артистку не пустили на территорию Украины

Актриса Елена Яковлева, которая родилась и выросла в Украине, в интервью порталу «7 Дней» призналась, что что часто пользуется рецептами природных масок, которые находит в интернете. «Вы, например, знали, что аптечной мазью от геморроя хорошо мазать под глазами – уходят отеки и темные круги? Просто прелесть! И что немаловажно, стоит копейки. Конечно, кому-то может не подойти, вызвать аллергию – я не призываю всех это делать. Просто наша кожа привыкла к обычным кремам и уже не реагирует на них. Зато с огромной благодарностью принимает витамин Е. Если наносить на ресницы и брови, их состояние значительно улучшится. Видите, какие у меня пушистые ресницы, даже не накрашенные? А еще на одной страничке я прочитала, какой напиток полезно пить утром натощак для похудения: два перетертых лимона на полтора литра кипяченной воды. Пьешь и худеешь. В интернете много интересных рецептов, потому я, чисто из эгоестических целях, не удаляла свой Инстаграм. Котики там у меня, собачки».

Четыре года назад артистку не пустили на территорию Украины. Актриса рассказала, что узнала о запрете въезда только по прибытию в Харьков, в котором должен был состоятся спектакль ее театра. По ее словам, она собиралась не только выступить в Харькове, но и навестить своих родных, которые живут в городе. Тут живет ее родной брат с семьей.

Елену внес в свою базу сайт «Миротворец» за посещение оккупированного Крыма. Сама Яковлева говорит, что не помнит, когда была в последний раз в Крыму.